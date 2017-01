Grande Fratello 13, Mirco ha fatto capitolare Modestina

09:28 - Chi la dura la vince. All'interno della Casa del Grande Fratello 13 Mirco ha fatto una corte spietata alla bella Modestina, ricevendo una sfilza di due di picche. Il contadino laziale, però, non si è arreso e per tutta l'estate ha cercato in ogni modo di far capitolare la sua bella... con ottimi risultati. I due, infatti, hanno passato gli ultimi mesi insieme e Modestina ha addirittura lasciato la Sicilia per conoscere la famiglia di lui.

Dalla Festa della pastorizia alla Sagra del fungo porcino; nelle uscite pubbliche Mirco e Modestina si comportano da tempo come una vera coppia. Occhiate complici e abbracci non mancano mai, prontamente immortalati dai telefonini dei fan, che da tempo credono che tra i due sia nato qualcosa di tenero.



Nella Casa del Gf la siciliana aveva sempre respinto le avances, arrivando addirittura a spacciare il fratello Agatino come suo fidanzato. Ora, però, le cose sono cambiate e Modestina sembra aver ceduto al corteggiamento. Si è infatti trasferita a Lariano (il paese laziale dove vive Mirco) ed è ormai diventata una di casa, come dimostrano le foto pubblicate su Facebook in cui appare insieme alla famiglia di lui. Insomma, dopo Chicca-Giovanni e Angela-Fabio il reality è stato galeotto anche per un'altra coppia.