Gordon Ramsay è lo chef più pagato della tv

Nell'elenco della rivista americana, dominato ancora una volta dal pugile Floyd Mayweather Jr, oltre ai già citati DeGeneres, Ramsay e Seacreast, compaiono altre cinque personaggi televisivi. Kim Kardashian si piazza al 33mo posto con 52,5 milioni di dollari. Nonostante il recente ritiro dalle scene, David Letterman è ancora in lista con 35 milioni che gli valgono la 67ma piazza. Più attardate le star di The Big Bang Theory, Jim Parson e Kaley Cuoco. Lo Sheldon Cooper della sit-com è 89mo con 29 milioni di dollari, mezzo milioni in più della collega, 95ma. A pari merito con la Cuoco è Sofia Vergara, nel 2014 attrice più pagata della tv con 37 milioni guadagnati.



Cuoco stellato, proprietario di 26 ristoranti, sparsi tra tra USA, Europa, Asia e Medio-Oriente, inflessibile giurato di MasterChef USA e "salvatore" di ristoranti e alberghi in Cucine da Incubo e Hotel da Incubo, Gordon Ramsay ha debuttato sul piccolo schermo nel 2004. Produttore dei suoi show, secondo Forbes, il 48enne cuoco inglese incassa 400 mila dollari per ogni puntata dei suoi programmi tv di successo.