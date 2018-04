Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati

Ve lo dico perché mi sembrava giusto farlo, essendo la nostra una storia nata durante un programma televisivo meraviglioso e avendo noi sempre condiviso tutto con i nostri fan, era corretto aggiornarvi sulla situazione...". Così la beauty influencer ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato ai suoi follower che la sua bellissima storia d'amore con Andrea Damante è giunta al capolinea. "Il mio punto di vista è che quando finisce una storia è colpa sempre di entrambi, non c'è quindi bisogno di schieramenti. Come tutte le cose brutte, purtroppo o per fortuna anche quelle passano. Se potete rispettate questa situazione. Per il resto, tutto ok", ha detto- la De Lellis, sottolineando che non avrebbe aggiunto nessun altro dettaglio.



L'ombra del tradimento sulla rottura? - Ma la De Lellis ammette che qualcuna delle sue followers si era magari accorta della situazione. E in effetti dai commenti si apprendono alcuni particolari. Come il fatto che dopo la vacanza Giulia era "scappata" da una sua amica. E le stories del suo Instagram l'avevano immortalata con gli "occhi gonfi di chi ha pianto molto". Quindi sembra non essere stata una separazione "indolore". Se poi ci aggiungiamo che durante il GF Vip la De Lellis aveva avvertito il suo Andrea che il tradimento era l'unica cosa che mai gli avrebbe perdonato... E Andrea? Lui è allegro, si gode le sue scarpe nuove e le vittorie dell'Inter allo stadio. Un atteggiamento poco consono a chi dovrebbe avere il cuore spezzato.