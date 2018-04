Giulia De Lellis: “Sono stata vittima di stalking”

Le Iene tornano a colpire i leoni da tastiera, utilizzatori di social che con un linguaggio maleducato e offensivo se la prendono con i vip sui loro profili. L’ultimo personaggio famoso a incontrare il suo “hater” tramite la Iena Mary Sarnataro è stata Giulia De Lellis, ex corteggiatrice (e ora fidanzata) di Andrea Diamante a Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. Alle videocamere de Le Iene Giulia ha raccontato di essere stata vittima di stalking: “È capitato tre mesi fa. Non so come un mio fan sfegatato è riuscito a trovare il mio numero. Mi chiamava di notte, mi diceva cose brutte, sentivo come se si stesse masturbando mentre era al telefono con me, guardava le mie foto, me le descriveva… è stato brutto, mi sono sentita violentata”.



Dopo un’esperienza simile, le offese sul web devono sembrarle una passeggiata, anche se ha ammesso di rimanerci male al pensiero “che possono leggerle i miei genitori”, soprattutto quando si tratta di attacchi particolarmente pesanti, come quelli di chi arriva ad augurarle di essere “sfregiata dall’acido”. Dopo le confidenze con Mary Sarnataro, Giulia ha incontrato l’hater Domenico, aspirante attore 25enne di Milano, attratto nella trappola de Le Iene con la scusa di un finto provino. E mentre il leone da tastiera dimostrava di non essere esattamente un leone da cinema, Giulia è spuntata fuori all’improvviso: lui ha reagito con un “lo sapevo” e lei ha spiegato: “io non me la prendo per queste cose, ma ci sono altre ragazze che potrebbero rimanerci male, attenzione”. Pace fatta?