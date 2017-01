Gf, Martina Pascutti e Patrick Pugliese si sono lasciati

Amore al capolinea per gli ex gieffini Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese , genitori del piccolo Leone. Ad annunciare la fine della relazione è stata Martina, attraverso il suo profilo Facebook: "Da qualche tempo ormai, abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati motivi. È stata una dura decisione, perché in queste scelte c'è sempre di mezzo un bambino, che non ne può nulla di questi cambiamenti".

Per il momento non sono chiare le ragioni che hanno portato alla rottura: "Ci sono moltissimi motivi che ovviamente non starò a scrivere pubblicamente, ma che chi mi conosce per davvero e privatamente sa perfettamente". Per lei la priorità resta il benessere del figlio perché "come madre cercherò di non fargli mai sentire, né pesare minimamente ciò che si sta verificando in questo momento".