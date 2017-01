2 ottobre 2014 Floriana Secondi, seratina con botte da orbi La "coatta" vincitrice del "Grande Fratello 3" contro Veronica Ciardi del GF10 e Manila Gorio in un ristorante romano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:34 - Spintoni, urla, ciocche di capelli che volano. Doveva essere una cena serena tra amiche e invece si è trasformata in un incubo. Floriana Secondi, la "coatta" che vinto il "Grande Fratello 3", Veronica Ciardi del GF10 e Manila Gorio si sono riunite a Roma per parlare del nuovo reality "Il fidanzato ideale" che produce la trans pugliese. Ma all'improvviso, come documenta "Novella 2000", il ristorante è stato teatro di una lite furibonda.

I motivi? Pare che sia tutto un problema di visibilità. Tutte le protagoniste sono state sentite dal settimanale. "Abbiamo litigato perché vedendo la puntata pilota del reality mi sono accorta che i miei interventi erano stati tagliati. La Gorio ha dato meno spazio a me, che ho vinto il Grande fratello, e più alla Ciardi che non è nessuno. Quando ho detto 'ste cose, Manila mi ha attaccata con i suoi modi coloriti da trans, che sono peggio dei miei da coatta. Non l’ho colpita, le ho tirato solo una 'tovagliolata'...", racconta Floriana.



La Gorio invece sostiene di aver avuto la peggio: "Floriana mi ha alzato le mani davanti a tutti. E mi ha staccato una ciocca di capelli, ho ancora i segni. L'ho denunciata per aggressione. Improvvisamente è andata fuori di matto e ha cominciato ad attaccare e offendere Veronica. Io l'ho difesa, e Floriana per tutta risposta mi ha prima insultata facendo allusioni contro la mia sessualità e al fatto che sono una trans, e poi mi ha colpito. Io e Veronica siano scappate e lei ci ha seguito fuori in strada".



Versione confermata dalla Ciardi: "Io questa volta non c'entro, è stata Floriana a cominciare. Mi ha dato della fallita. All'inizio pensavo stesse scherzando, ma poi, quando Manila mi ha difeso, lei non ci ha più visto e ha iniziato a tirarle delle forchette. Anch'io mi sono presa degli spintoni...".