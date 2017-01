Floriana Secondi, acrobazie hot col fidanzato

14:13 - Due cuori e una capanna. Floriana Secondi del "Grande Fratello 3" ormai da tempo ha ritrovato il sorriso con Daniele Pompili. Eccola travolta dalla passione su una spiaggia di Milano Marittima con acrobazie degne del kamasutra, come mostrano le foto pubblicate da "Novella 2000". "Il fisico perfetto? Facciamo tanto sesso", raccontano al settimanale.

La 36enne vincitrice della terza edizione del GF, nel 2010 si è fidanzata con il 27enne imprenditore pariolino: "Non so resistere a Daniele, è un bonazzo. Fare sesso con lui è lo sport più divertente del mondo". E il ragazzo non perde l'occasione per ribadire l'attrazione: "Floriana mi fa impazzire, non le resisto, ha un seno e un fondoschiena fantastici. A letto è timida, se non ci sai fare con lei non combini un granché". I due parlano di progetti di nozze e famiglia: "Le malelingue dicono che un pariolino e una coatta non possono mettere su famiglia, dimostreremo il contrario".