Veronica Ciardi tra bikini e skateboard

09:48 - Anche senza l'amica del cuore Sarah Nile, Veronica Ciardi non rinuncia a sedurre. Spiaggia deserta, bikini striminzito e skateboard in mano, l'ex gieffina è pronta a far perdere le tracce. "Stava solo cercando di non essere trovata", cinguetta su Instagram dopo aver postato la foto sexy. Ma da chi deve scappare?

Il suo carattere ribelle l'ha mostrato da subito, da quando partecipando al "Grande Fratello 10" si fece conoscere al grande pubblico. E anche se è lontana dalla tv da tempo, la Ciardi non sembra preoccuparsene e anzi cammina spedita verso la su strada. Non rinunciando mai a mostrare il suo lato sexy. Single convinta, le uniche provocazioni (lesbo) che si concede sono quelle con la Nile. Ma con Veronica le sorprese sono sempre dietro l'angolo...