Flavio Insinna diventa biondo

"Una promessa è una promessa", scrive su Instagram. Flavio Insinna in realtà ha perso una scommessa e ha rispettato i patti. Ha cambiato look ed è diventato biondo platino. Poi ha postato la foto sul social network mostrandosi ai fan in una versione del tutto inedita. A dire il vero le ammiratrici non hanno gradito, tanto che lo hanno inondato subito di messaggi invitandolo a tornare moro.