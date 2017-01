Filippo Bisciglia: "Ecco come sono rinato dopo il Grande Fratello"

Secondo al GF, a nove anni dalla sua partecipazione, il 38enne romano, si è tuffato nell'avventura da conduttore televisivo lo scorso anno, debuttando al timone della prima edizione di Temptation Island. L'esperienza non è filata del tutto liscia: Bisciglia ha incassato non poche critiche per la sua forte inflessione romanesca, ma non si è lasciato tagliare le gambe dal primo ostacolo: "All'epoca avevo i fucili contro – ricorda, spiegando come è riuscito a migliorarsi – Non ho fatto un corso di dizione, ma mi sono chiuso in casa, ho cominciato a chiudere le 'o' e a parlare con la matita in bocca".



Nonostante gli attacchi ricevuti, Bisciglia ha convinto la produzione del docu-reality, che lo ha riconfermato: "Sono lusingato del fatto che Mediaset e Maria De Filippi mi abbiano scelto ancora una volta anche quest'anno - dice il conduttore che non rinnega il suo passato da "gieffino" e anzi spiega - Da ex concorrente del GF riesco a capire se i protagonisti fingono o sono sinceri".



"Ci sono alcuni che rinnegano la partecipazione al Grande Fratello. Io, al contrario, ne sono orgoglioso e lo rifarei perché mi ha regalato tante emozioni – continua Bisciglia - E' stata una vetrina importante. Dopo il reality show, ho detto tanti no in attesa dell'occasione giusta che, per fortuna, alla fine si è presentata. Se non fossi entrato nella casa, oggi non sarei qui".



Il segreto di Filippo Bisciglia è anche la stabilità sentimentale. Da sette anni e mezzo, il conduttore è legato alla showgirl ed ex concorrente di Miss Italia, Pamela Camassa, conosciuta proprio in uno studio televisivo. "Ci comportiamo come fossimo sposati – rivela Bisciglia – Crisi del settimo anno? Assolutamente no! Il tanto temuto traguardo noi lo superiamo amandoci ogni giorno".



Temptation Island si sta confermando format di successo: la seconda puntata del programma è stata seguita da oltre 3 milioni e 300 mila spettatori, ottenendo il 17,35% di share.