Fedez debutta in tv a fianco della bella Rocìo Munoz Morales

Rapper, produttore, scrittore e adesso anche attore. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez sbarca sul piccolo schermo (dopo l'esperienza al cinema in Zeta il film di Cosimo Alemà sul rap) accanto alla bella Rocìo Munoz Morales : "Mi hanno scelto per interpretare sette puntate della serie tv Rai "Un passo dal cielo 4" , spiega il cantante in esclusiva al settimanale Chi.

"Per fortuna interpreto me stesso, cioè un rapper che porterà scompiglio nella vita della protagonista Eva, interpretata da Rocío Muñoz Morales. All'inizio mi sentivo completamente fuori posto, ma per fortuna mi è andata bene. Che voto do al mio debutto? Buono". Così Fedez ha commentato sul settimanale il suo esordio come attore nella fiction "Un passo dal cielo 4".



Chi pubblica le prime immagini dal set che vedono il rapper in compagnia della protagonista della serie Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova. "La cosa buffa", confessa Fedez a Chi "è che ho provato anche ad aggiungere il tocco dell'artista, improvvisando battute fuori copione. Il bello è che il regista e gli sceneggiatori mi dicevano che andava bene. Una cosa surreale". Il rapper reciterà accanto al nuovo attore protagonista Daniele Liotti che sostituisce Terence Hill. Le riprese sono già iniziate in Trentino Alto Adige e Fedez ha postato alcuni scatti proprio dalle bellissime montagne nei pressi di San Candido, compresa una foto insieme alla bellissima Rocio, poi subito rimossa.