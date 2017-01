Fedez a Music racconta il rap

Durante la prima puntata di Music, il nuovo programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, il conduttore si domanda come mai il rap piaccia così tanto. A chi poteva chiederlo se non a Fedez? Il cantante si fa portavoce di un genere che è esploso in Italia alla fine degli anni Ottanta, dà una visione personale dalla società moderna e sogna un duetto con il maestro Giorgio Gaber.