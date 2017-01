3 marzo 2015 Federico Moccia torna a Ponte Milvio per lo spot di "About Love" Lo scrittore, che ha ideato il format del nuovo programma sull'amore di Italia 1, ha girato il promo sul ponte reso celebre dai suoi romanzi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:46 - Federico Moccia è tornato a Ponte Milvio, reso popolare dai lucchetti diventati simbolo d'amore eterno nei suoi romanzi. Lo scrittore ha registrato in questa location lo spot di “About Love”, il nuovo programma di Italia 1, in onda dal 25 marzo in prima serata, che vedrà la partecipazione di Anna Tatangelo e Alvin, in qualità di inviati speciali. Moccia ha scritto e diretto il format del programma, che racconterà l'amore in tutte le sue declinazioni.

"About Love è un susseguirsi di storie d'amore dove accade di tutto: un tentativo disperato di un ricongiungimento, una sorpresa per dirle “grazie” e trovare quelle parole che sono troppo spesso mancate. Perché l'amore ti migliora, ti rende straordinario, ti fa fare cose che non avresti mai creduto di essere in grado di compiere. L'amore ti rende infinito", dice Moccia, che con i suoi romanzi ha fatto sognare milioni di ragazzi.



Sul sito del programma, inaugurato nel giorno di San Valentino, e sugli altri profili social ufficiali si possono già condividere le proprie esperienze, i ricordi e le emozioni della propria storia d'amore. About Love, prodotto da Endemol Italia, andrà in onda per 5 puntate.