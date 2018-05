Favoloso: "Patrizia mi ha deluso, non mi perdono di aver perso Nina"

"A me Nina (Moric) viene in mente dieci volte al giorno o forse anche di più, forse è costantemente nei miei pensieri". Questa la confessione di Luigi Favoloso in una clip mostrata in esclusiva a Domenica Live. L’inquilino del Grande Fratello, durante uno sfogo con Mariana, ha ammesso di non potersi "perdonare per aver perso Nina" aggiungendo di aver paura che la modella croata possa essersi fidanzata nuovamente. Allo stesso modo, l’imprenditore napoletano ha parlato della sua ex coinquilina, Patrizia Bonetti. "Devo affrontare dei discorsi con Patty che qui dentro non ho potuto affrontare, devo farle capire delle cose che credo che lei non abbia capito", afferma Favoloso che poi aggiunge: "Ho avuto la sensazione che sia venuta qui a farmi la sceneggiata da fidanzatina ma lei non è la mia fidanzatina. Sono rimasto deluso".