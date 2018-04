Enzo Iacchetti: "Mia madre mi manca tantissimo, era l’unica che mi capiva"

Fede, passato, amore e famiglia. Sono questi i temi che Enzo Iacchetti affronta nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. E' parlando della famiglia che il celebre conduttore di Striscia la Notizia si commuove, svelando il suo lato più profondo. "I miei genitori mi mancano molto, l’amore più grande è quello che mi ha dato più dolore. Mia mamma mi manca più di ogni altra cosa al mondo. Se n'è andata due anni e mezzo fa e io mi porto sempre dietro le sue foto per parlare con lei che era l’unica mi capiva". Non manca poi un pensiero sull’amore che Iacchetti definisce come "una cosa molto commerciale, il sentimento vero è qualcosa che sta nell'anima". Secondo Iacchetti infatti "l'amore sta nel muscolo che è il cuore, ma se sta nell'anima rimane per sempre". Infine una battuta sull’età: "Se guardo il presente e progetto per il futuro guadagno qualche anno rispetto alla vecchiaia che sta venendomi incontro. Ora la vecchiaia viene piano piano, prima a 60 anni si era vecchi, oggi a 60 anni si è ancora dei sex symbol".