Elisa ed Emma, sfida sulle note de "Il pulcino Pio"

Da "La bella lavanderina che lava i fazzoletti" ai "Tre porcellini", fino ad arrivare al "Pulcino Pio", senza dimenticare "Mi scappa la pipì papà". Come di consueto, anche nella semifinale di "Amici", Elisa ed Emma si sono sfidate a colpi di canzonette improbabili, pescando a piene mani dal repertorio delle filastrocche per bambini. Le risate non sono mancate, ma la bravura delle due artiste è tale da rendere inatteso e particolarmente melodico il risultato.

