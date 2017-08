Ed Sheeran diventa un personaggio dei Simpson

Il successo di Ed Sheeran continua a suon di hit musicali e approda addirittura nel mondo dei Simpson, la celebre sitcom animata della quale il cantautore britannico è un grande fan come dimostra il tatuaggio del pesce a tre teste Blinky. Dopo il cameo nel telefilm "Game of Thrones" - che ha scatenato reazioni molto contrastanti - Ed Sheeran è pronto a trasformarsi in una "versione gialla" di se stesso per affiancare Homer e gli altri protagonisti del cartone in una puntata musicale della prossima stagione, intitolata "Haw-Haw Land", parodia del film con Emma Stone e Ryan Gosling "La La Land". Per il doppiaggio la voce dell'artista è già stata registrata via telefono. Non ci resta, dunque, che aspettare l'uscita dell'episodio per vedere se la versione animata di Ed è apprezzata tanto quanto quella reale.