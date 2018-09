Domenica Live, l’onorevole Pezzopane dice sì a Simone Coccia

58 anni lei, 34 lui. Lei è una parlamentare del Partito Democratico. Lui uno spogliarellista ed ex concorrente del Grande Fratello. Alto, muscoloso e tatuato lui, minuta e dai modi gentili lei. Non sembrano esserci due persone più distanti e invece quello che c’è tra l’onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia è amore vero, di quelli che fanno perdere la testa. “Alcuni dicono che lui stia sfruttando il mio amore, ma io so quanto Simone sia dolce e sincero”. Le fa eco il compagno: “Si sono dette tante cattiverie e si è fatta tanta ironia su noi due, ma ci amiamo tantissimo". E infatti i due nel 2019 dovrebbero convolare a nozze: “Ci sposeremo – dice l’onorevole Pezzopane - ma non vogliamo mettere alcuna data per adesso". Simone spiega meglio: " È un po come se fossimo già sposati, ma vogliamo rendere il tutto ufficiale".