Gf 15, l’onorevole Pezzopane: “Non ci si può vergognare di amare”

“Sono venuta a riprenderti”: è con queste parole, sussurrate dolcemente, che l’onorevole Stefania Pezzopane si rivolge al suo fidanzato Simone Coccia, appena eliminato dalla casa del Grande Fratello. La donna ha potuto riabbracciare il suo compagno dopo quasi due mesi di lontananza e si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione d’amore.



Durante questa stagione la Pezzopane rivela come “il gioco sia stato bello ma difficile in alcuni momenti”. La sua battaglia, però, non sembra essere finita: “Non ci si può vergognare di amare, ci si deve vergognare di odiare, è l’odio che è una vergogna. Io non mi sono mai vergognata di amare Simone, ho dovuto combattere e combatto ancora oggi”. Parole queste che hanno fatto commuovere Barbara d’Urso e che hanno subito suscitato un lungo applauso da tutto lo studio.