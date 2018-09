Domenica Live: Barbara d’Urso intervista Samantha Markle, sorella di Meghan

Samatha Markle punta il dito contro la sorella, nonché neo-duchessa di Sussex, definendola "Duchessa del Nonsense" e accusandola di essere “snob” e “arrogante”, di puntare solo al proprio successo e di maltrattare tutti quelli che le sono stati vicini per anni, soprattutto la sua famiglia: per questo avrebbe chiuso anche rapporti decennali, come quello con la sua ex migliore amica Ninaki Priddy, damigella di nozze nel primo matrimonio di Meghan.



Ma le accuse non risparmiano nemmeno il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana, che lei definisce "codardo", colpevole, insieme alla consorte, di non avere rapporti con suo padre Thomas Markle, che insieme alla stessa Samantha non è stato inviato al matrimonio reale. In un altro messaggio postato sui social network a inizio estate, Samantha aveva scritto: “Se nostro padre muore, ti considererò responsabile, Meghan”.