Barbara d'Urso torna con "Pomeriggio Cinque": "Dieci anni insieme"

Sorprese, novità, sempre "col cuore". Barbara d'Urso è pronta a ripartire con il suo "gioiellino" "Pomeriggio Cinque" lunedì 3 settembre alle 17.10 su Canale 5. Il contenitore pomeridiano della rete diretta da Giancarlo Scheri festeggia i 10 anni di messa in onda: la prima puntata, infatti, venne trasmessa l'1 settembre del 2008. "Come entrerò lunedì dalle scale per non cadere come qualche anno fa?! Mah!", ironizza la conduttrice su Instagram.