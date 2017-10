Disney Channel, nella serie per bimbi "Andi Mack" arriva la prima storia gay

Gli appassionati della serie " Andi Mack " di Disney Channel sono abituati a vederne di tutti i colori. Dopo le due sorelle che di colpo si sono scoperte madre e figlia, è in arrivo anche il primo personaggio gay. E sì, perché il miglior amico di Andi, Cyrus , un personaggio chiave dello spettacolo, si rende conto di essere gay . Prova infatti dei sentimenti per Jonah e comincia a indagare su se stesso.

Non è stato facile per gli autori inserire una storia omosessuale nel dramedy, anche perché la serie è seguita principalmente da bambini. E proprio per raccontarla nel modo più giusto, la produzione ha consultato esperti di sviluppo dei bambini. Non solo. La nuova stagione, onde evitare critiche e polveroni, è stata trasmessa in anteprima per le organizzazioni che si occupano della tutela delle famiglie.

"Abbiamo grande cura nel garantire che la serie sia appropriata per il pubblico e inviare un messaggio potente sull’inclusione e sul rispetto dell’umanità. Anche se questa è la prima volta che Disney Channel mostra il viaggio di un personaggio alla scoperta della propria natura omosessuale, non è la prima volta che un personaggio LGBT viene descritto in una serie. Un episodio del 2013 di 'Good Luck Charlie' ha introdotto brevemente gli spettatori a una coppia lesbica il cui figlio si è unito alla figlia più giovane dei Duncans", fanno sapere da Disney Channel. La prima puntata verrà trasmessa venerdì 27 ottobre.