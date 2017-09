Guglielmo Scilla fa coming out con un video: "Mi piace il... "

Ha fatto coming out a modo suo. Con un video che in pochissimo tempo è diventato virale. Guglielmo Scilla, lo youtuber Willwoosh, annuncia ai fan di essere gay. Fa un elenco delle dieci cose che gli piacciono e quelle che invece non gli piacciono. Così confessa che un debole per gli uomini (non in senso universale) e che invece non ama le donne (ma solo in senso biblico).