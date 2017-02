Diego Armando Maradona JR: "Ecco come ho incontrato mio padre"

"Ero in Argentina per Ballando con le stelle quando ho ricevuto la telefonata di Rocio, la compagna di mio padre." Nello studio di Barbara d'Urso, inizia così il racconto di Diego Armando Maradona Junior, che dopo 30 anni ha finalmente potuto abbracciare il genitore. "Mi ha chiesto perdono e mi ha invitato a cena, non mi sembrava vero" continua "Sono andato con mia moglie, ci siamo commossi. Mi ha detto: non ci lasceremo più, d'ora in poi ti darò tutto quello che meriti."