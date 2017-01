Daniele Pecci e Anita Caprioli sono diventati genitori

Fiocco rosa per Daniele Pecci e Anita Caprioli, che sono diventati genitori di una bambina. Ad annunciare il lieto evento "Vanity Fair". Si tratta del primo figlio per l'attrice, mentre Pecci è già papà di Francesco (7 anni) nato da una precedente relazione. I due attori, da sempre molto riservati e allergici al gossip, hanno continuato a tenere il basso profilo e non sono state divulgate né fotografie, né il nome della bimba.

La Caprioli e Pecci fanno coppia fissa ormai da due anni, ma entrambi non amano parlare pubblicamente della loro relazione. "Di Anita posso solo dire che è una grande attrice, per il resto no comment" raccontava l'attore fino a poco tempo fa.



E chi spera nel matrimonio, dopo la nascita del bebè, rimarrà deluso. Commentano le unioni civili lui aveva infatti dichiarato: "E' un'istituzione obsoleta. Tutti sono liberi di scegliere se sposarsi o meno. Sono per la libertà assoluta e mi sembra assurdo che qualcuno sprechi un minuto del proprio tempo per negare questo diritto a un'altra persona. Detto questo, il matrimonio mi sembra la cosa più inutile del mondo.