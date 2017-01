17 marzo 2015 Dalla tv belga arriva il cane che canta come Whitney Houston Sul palco del programma Belgium's Got Talent si esibisce in "I Will Always Love You"" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - Xena è diventata già una diva in patria grazie alla sua toccante interpretazione di "I Will Always Love You" di Whitney Houston, sul palco del programma televisivo "Belgium's Got Talent". Ma la nuova Susan Boyle fiamminga ha una caratteristica particolare... è una cagnolina. A suon di latrati e acuti (particolarmente intensi durante il ritornello) ha conquistato la giuria e il pubblico, ai quali ha strappato un lungo applauso e tante risate.

I padroni Mick Depreytere e Daphnée Naessens, proprietari di una brasserie, non sanno spiegare l'origine di questo raro talento: "E' davvero strano. La prima volta che ha sentito la canzone, quando era ancora cucciola, ha iniziato a ululare e latrare. E' la sua canzone preferita".