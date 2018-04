Cyberbullismo, Brumotti incontra l’hater della velina Mikaela

Vittorio Brumotti è andato a stanare uno dei "leoni da tastiera" artefice della diffusione di un finto audio hot che circola da mesi sui social e che è stato impropriamente attribuito alla velina bionda di Striscia la Notizia, Mikaela Neaze Silva. La persona in questione è Mario Ferri, conosciuto come "il Falco" e noto per le sue invasioni di campo durante le manifestazioni sportive più importanti. L’inviato del tg satirico ha intercettato il Falco a Isernia mettendolo spalle al muro e riuscendo più volte a imbarazzarlo fino a fargli ammettere l’errore: "Chiedo scusa a Mikaela e invito gli altri ragazzi, se non c’è la certezza e una base di verità, a non postare queste cose". Una vicenda che non è però finita dopo il servizio, visto che il tg di Antonio Ricci ha denunciato alla polizia postale non solo Ferri ma anche tutti coloro che hanno condiviso, commentato e contribuito a diffondere queste maldicenze sulla velina.