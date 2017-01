Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello è irriconoscibile

Taglio alla garconne, capelli neri: l' ex gieffina Cristina Plevani è davvero irriconoscibile. Dopo la prima edizione del reality in cui fece parlare per la love story con Pietro Taricone , da qualche anno si è allontanata dalla tv. L'ex bagnina ora 43enne è tornata a occuparsi di nuoto, il suo vecchio amore. Su Instagram appare in forma, mostra il fisico tonico e un look decisamente diverso.

I capelli biondi, quelli con cui si presentò davanti alla telecamere per la prima volta nel 2000, li ha abbandonati da tempo, ma con la nuova immagine che sfoggia sui social in molti non l'hanno riconosciuta. Il Gf quell'anno lo vinse: dopo molte partecipazioni a trasmissione televisive ha tentato la carriera come cantante, ma da anni ha lasciato il mondo dello spettacolo ed è tornata nella sua Iseo dove lavora come istruttrice in un centro sportivo.