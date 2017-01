Cristina Buccino e le sorelle incantano al Grand Hotel Chiambretti

12:10 - Piero Chiambretti le ha già ribattezzate “le Kardashian di Calabria”. In tv al Grand Hotel Chiambretti le tre sorelle Buccino hanno incantato il pubblico con il loro esplosivo sex appeal. La ex naufraga Cristina si è fatta accompagnare da Donatella e Maria Teresa tra abiti sensuali, spacchi vertiginosi e scollature bollenti. “Vi siete rifatte bene e identiche” ha detto il conduttore alludendo al seno delle sorelle.

Vivono a Roma, sono figlie di un imprenditore dell'oro e sono terribilmente erotiche.

“La Tatangelo e la Buccino non si sopportano” ha spifferato Alfonso Signorini, direttore di Chi, anche lui ospite al Grand Hotel Chiambretti. “Ma non è vero. Ci siamo incrociate alla festa di Chi, ci siamo salutate” ha detto sorniona Cristina. “All'Isola non ho trovato nessuno... Mannaggia... Sono single da tanto tempo. Vivo con le mie sorelle” ha spiegato Cristina, che ha anche ammesso di essersi rifatta il seno.