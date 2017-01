23 aprile 2015 Cristiano Malgioglio compie 70 anni e canta contro l'omofobia sui tacchi a spillo Il cantautore ha scritto per le più grandi interpreti della musica italiana: è impegnato in tv con "Grand Hotel Chiambretti" e ha lanciato il nuovo video "Piensa En Mi" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:25 - Ha scritto per Mina e le più grandi interpreti della musica italiana, da Marcella Bella a Giuni Russo, da Ornella Vanoni a Raffaella Carrà. Paroliere, cantante, personaggio televisivo, Cristiano Malgioglio compie 70 anni. Attualmente impegnato al "Grand Hotel Chiambretti" nella veste di direttore, è sempre in prima linea sui temi sociali, ha appena lanciato un video contro l'omofobia indirizzato al governatore dell'Indiana in cui canta sui tacchi spillo e sostiene la campagna lanciata dall'amica Cher.

A Genova, dove si trasferisce con la famiglia, negli Anni Sessanta frequenta Fabrizio De Andrè (sarà proprio lui a presentargli Dori Ghezzi) che lo introduce nel mondo della discografia. Si fa conoscere giocando con la canzone "Sbucciami" e presto comincia a scrivere per le più grandi cantanti italiane e internazionali (la sua prima canzone è il testo in italiano di "The beat go on" per Cher, che conosce a Sanremo), segnando con brani come "L'importante è finire" e "Ancora ancora ancora" la nostra musica leggera.



Nel 1974 vince il festival di Sanremo come autore della canzone "Ciao cara come stai?" interpretata da Iva Zanicchi. Per la cantante scrive anche il testo in italiano di "Testarda io" di Roberto Carlos, di cui diventa grande amico. Si scopre anche che fu l'autore di "Gelato al Cioccolato" di Pupo, anche se Malgioglio scrivendo per Mina, non volle essere accreditato.

Cristiano Malgioglio canta sui tacchi a spillo contro l'omofobia Ecco il video di "Piensa En Mi"

Ha da poco festeggiato i suoi primi quarant'anni di carriera con l'album "La bellezza" ma tra i vecchi lavori è impossibile non citare "Señor Battisti" dedicato al grande cantautore, dove Cristiano ha interpretato alcuni brani in spagnolo e per l'occasione ha voluto al suo fianco la sua amica del cuore, l'attrice Maria Schneider, protagonista di "Ultimo tango a Parigi", con la quale ha interpretato "De nuevo tu". E l'album "Senhora Évora" dedicato a Cesária Évora, con un rimpianto, non essere risucito a duettare nella canzone "La speranza" perché la cantante era già malata.



Nel 2000 arriva il grande successo televisivo con trasmissioni come "I raccomandati". "Ciak si canta" e "L'Isola dei Famosi". Fino all'incontro con Piero Chiambretti che l'ha voluto nelle sue ultime due trasmissioni targate Mediaset: "Chiambretti Supermarket" e "Grand Hotel Chiambretti". Il prossimo step è un film, con Pedro Almodovar, per cui ha fatto un provino. Nuova vita...