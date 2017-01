Cristiano Malgioglio a Grand Hotel Chiambretti: "Il mio ruolo? Non l'ho capito"

14:18 - "Non ti azzardare a mettere l'età, che già Wikipedia mi dà dieci anni in più, non sono nato nel 1945". Quando lo dice non ci crede neanche Cristiano Malgioglio stesso, ma il direttore del "Grand Hotel Chiambretti", tutti i venerdì in seconda serata su Canale 5, è così. Prendere o lasciare. Per questo il conduttore Piero lo fa esprimere come crede, puntando sull'improvvisazione: "Il mio ruolo in tv? Non l'ho ancora capito", racconta a Tgcom24.

Cristiano, ci racconti questo ritorno in tv?

E' molto divertente, Piero fa una televisione diversa, intrattenimento puro con ironia, in giro ci sono solo talk politici o che parlano di delitti. Chiambretti accende una luce..



Il tuo ruolo qual è?

Sai che ancora non l'ho capito? Ma mi piace. Il mio è solo un cameo... Vi anticipo che non sarò più in quella postazione, ma scendo giù... sarò circondato da giornali di tutto il mondo, cercherò notizie accattivanti, e poi interverrò. Se mi andrà...



Canti anche...

Sì, la prima puntata l'ho fatto in playback e mi sono pentito. Era frastornato dagli applausi e non sentivo gli attacchi, non andavo a tempo. Adesso mi sentirete solo dal vivo. E sono impaziente di cantare durante la serata dedicata all'omofobia, indosserò i miei adorati tacchi a spillo rossi.



Dopo l'addio di Gino Paoli, su Twitter hanno rilanciato: "Malgioglio presidente della Siae", ti candidi?

Ma va. Non ho voglia, sarebbe troppo impegnativo. Anche se mio padre mi diceva sempre che avrei dovuto fare il politico.



Sei molto amato dalla gente, ti chiedono selfie per strada...

Ma non so, forse mi scambiano per Sophia Loren (ride, ndr).. E' molto bello, al mercato con le signore ci scambiamo consigli sul pranzo.. magari capita che mi passi di fianco anche qualche personaggio famoso, come Marco Mengoni, e non lo riconoscono... Mi piace l'affetto vero della gente, mi trattano come se fossi il vicino di casa. L'altro giorno per strada mangiavo pane e mortadella e una signora mi ha detto 'Ma Malgioglio, mangia anche lei?'... 'Mica sono un ufo', ho risposto..



Sbirciando i social ti vedo sempre con Mara Venier, che rapporto avete?

E' deliziosa, ci conosciamo da più di trent'anni. Ma sia chiaro, non parliamo mai di tv, di colleghi o persone. Ci scambiamo le ricette. Le sue sono molto succulente.. andiamo nei negozi a comprare pentole, la porto dalla sarta. Gli altri argomenti per noi sono tabù...



Ti riferisci a Simona Ventura?

Siamo molto amici, ma non la sento da tanto tempo, le ho mandato un sms ma non mi ha risposto, non so perché. Forse era a Tirana a lavorare e non l'ha letto.



Belen invece si è arrabbiata con te, hai detto che hai vomitato per una settimana dopo averla baciata in bocca...

Ma la mia era una provocazione. Se lo avessi detto a Monica Bellucci si sarebbe fatta una bella risata. E poi detto da me fa solo ridere, lo avesse detto un maschione allora ci sarebbe stato da arrabbiarsi. Poi lei mi piace, canta anche bene. Mi sa che la invito a cena...



Sentimentalmente come sei messo?

Sono single, però mi fa impazzire Alessandro Preziosi... Con Keanu Reeves sono stato anche a cena, ma non posso dire di più....



L'Isola dei Famosi la guardi?

Sì, ma non c'è un personaggio a cui affezionarsi. Non mi piacciono questi che piangono. Dobbiamo solo parlare delle doti intime di Rocco Siffredi? Per favore...



Hai anche un film in cantiere...

In questi giorni vado a Madrid per un provino importante, la casa di produzione è la stessa di Pedro Almodovar e non aggiungo altro. Devo interpretare un padre gay che ha un figlio affetto da nanismo, che si scopre a sua volta omosessuale, avuto da una lesbica. Insomma, un casino.



Sanremo ti è piaciuto?

Non salvo nessuno, c'è una mia vicina che mette sempre ad alto volume questa canzone dei tenorini, ho deciso che vado in Questura a denunciarla... E poi Emma, anche se mi piace come artista, con quei vestiti mi ha deluso, poteva venire a casa mia, ho un guardaroba assortito, avrebbe trovato di meglio...