Cristiano e Francesca De Andrè, botta e risposta in tv: "Da mio padre solo bugie, ha mostrato il peggio"

Il rapporto burrascoso tra Cristiano e Francesca De Andrè è stato di nuovo al centro di " Domenica Live ". Se il cantante ha risposto alle accuse della figlia con una una lettera in cui la invita a contattarlo in privato, la ragazza ha ribadito la sua posizione nel salotto di Barbara d'Urso : "Da mio padre sono arrivate solo bugie su bugie e adesso stanno venendo fuori".

Al centro della querelle il libro di Cristiano in cui racconta molti episodi della sua infanzia, parla del suo rapporto con la droga, ripercorre il quello difficile con il padre Fabrizio, spesso ubriaco, che una volta abbattè la porta del bagno con l'accetta per convincerlo a trasferirsi in Sardegna e lasciare Genova.

La figlia Francesca ha querelato il padre per alcuni episodi raccontati nel libro, che definisce infamanti per lei e la famiglia: "Il libro è pubblico e a me non resta che cercare di difendermi pubblicamente dalle menzogne che mio padre ha raccontato sulla nostra famiglia". La De Andrè racconta anche di quando il padre "non rispondeva mai al telefono": "Né a me né ai miei fratelli Fabrizia e Filippo. Non c'era mai e si è sempre lavato le mani di me, dei miei fratelli e di mia madre".

Francesca ha anche ricevuto un video-messaggio del fratello gemello Filippo: "Sei brava ad aver trovato il coraggio e la voglia di dire la verità. Chi ha le proprie responsabilità, non deve farla franca raccontando fandonie. Sono al tuo fianco, conta sempre su di me".