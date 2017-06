Courtney Stodden, l'ex "Celeb Big Brother" tutta nuda su Instagram

"Femminismo significa che le donne dovrebbero celebrare ogni parte di loro", a questo grido, l'ex star del "Celeb Big Brother Usa" Courtney Stodden ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare completamente nuda e provocante sul divano di casa. La modella e attivista della Peta si ispira alla bellezza di un'icona come Marilyn Monroe e il suo profilo social è ricco di selfie in pose audaci e abiti succinti.