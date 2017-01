22 gennaio 2015 Claira Hermet, la presentatrice BBC in topless per dire addio al seno Scatti sexy e un party per affrontare con coraggio la doppia mastectomia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - Tanto coraggio, un pizzico di sfrontatezza e una buona dose di autoironia. La presentatrice 27enne della BBC Claira Hermet ha deciso di affrontare in topless il cancro al seno, prima di sottoporsi ad una doppia mastectomia. Su Instagram Claira ha infatti messo a nudo per l'ultima volta il prorompente davanzale e ha deciso di organizzare anche un Goodbye Boobs Party, per salutare con tutti gli onori le fedeli compagne di vita.

Un modo per esorcizzare la paura, ma anche per riunire con il sorriso sulle labbra amici e parenti, in questo difficile momento della sua vita. "Addio tette. Abbiamo passato momenti bellissimi insieme, vi amo moltissimo entrambe e certamente mi mancherete. Ma ora è tempo di cambiare, un nuovo inizio con nuove tette - ha scritto la presentatrice su Instagram - Grazie per aver tenuto le mie mani al caldo, per aver fatto da cuscino a qualche uomo fortunato e grazie anche per quella volta che avete fermato la caduta, quando stavo pattinando sul ghiaccio"



"Mi mancherà vedervi nello specchio e tra le bolle della vasca da bagno, ma so che capite che quello che sto per fare è la cosa migliore - ha continuato - Grazie amiche mie per avermi fatto sentire sexy, femminile e formosa. Grazie per permettere adesso di nascondere la vergogna e la paura dietro di voi. Vi amo e mi mancherete. Grazie per aver fatto parte della mia vita. Ora è tempo di affrontare un nuovo capitolo".