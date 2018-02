L'isolana Francesca Cipriani dimostra di avere una scarsa conoscenza della fauna che popola l'Honduras. In un momento di relax infatti, la showgirl vede in lontananza un pellicano che galleggia sull'acqua. Peccato che lo scambi per un cigno. Accanto a lei c'è Gaspare che la corregge subito, facendole notare che i cigni sono animali d'acqua dolce. "Inoltre hanno il becco molto più piccolo rispetto ai pellicani", aggiunge. La Cipriani però non sembra molto interessata alla lezione di ornitologia e continua ad ammirare l'animale in silenzio.