Isola dei Famosi, prova di apnea per Francesca Cipriani

L'esuberante showgirl Francesca Cipriani decide di allenarsi nell’immersione in apnea. Chiede alla naufraga Paola di Benedetto, sdraiata a riva a prendere il sole, di tenerle il tempo. Prima di avventurarsi nell’impresa parla con se stessa, come per darsi coraggio: “Cipriani vada giù con la testa”. Purtroppo l’esperimento non ha avuto un grande esito, infatti la showgirl è durata ben poco sottacqua, anche la di Benedetto le ha confermato che la sua performance dovrebbe migliorare. La biondissima showgirl si promette di allenarsi aggiungendo: “Nel lavandino di casa facevo di più”