Isola, Francesca Cipriani: “Sono stata vittima di bullismo”

Ancora lacrime all’Isola dei Famosi. L’esuberante showgirl Francesca Cipriani, parlando con Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, ha confessato di aver avuto un’adolescenza difficile, dichiarando in lacrime di essere stata vittima di bullismo. La clip è stata mandata in diretta a Pomeriggio Cinque e mostra la Cipriani che racconta il suo disagio: “In passato mi hanno detto sei brutta, fai schifo, sei un mostro. Piangevo ogni giorno”.



La naufraga ha poi aggiunto in confessionale: “Ho avuto un’adolescenza molto difficile e brutta e questo dolore lo porto ancora con me. Sono stati gli anni più duri della mia vita. Mi hanno massacrata”. “Per me non vado mai bene – aggiunge Francesca - Mi vedo ancora con gli occhi di quando avevo 12 anni”. Inoltre la showgirl ha rivelato di aver avuto al fianco degli uomini che non l’hanno aiutata, ma hanno peggiorato la sua situazione creandole nuove insicurezze. Per questo motivo non è mai soddisfatta guardandosi allo specchio e vorrebbe sempre ricorrere al bisturi.