Carolyn Smith a Domenica Live: “Ho sconfitto il cancro con il sorriso”

Carolyn Smith si racconta a Domenica Live. La regina del ballo parla della sua esperienza dopo il cancro: “Me ne sono accorta per caso grazie ai miei cagnolini e anche mentre facevo la chemio il mio cucciolo Scotty si avvicinava e mi annusava, da lì ho capito che c’erano anche delle complicazioni durante la degenza. Durante la mia malattia - ha dichiarato la Smith - è venuto a mancare mio padre. Purtroppo il cancro mi ha impedito di partecipare al funerale, ed è stato devastante per me. Fortunatamente il prete mi ha fatto un video e me l’ha mandato sul cellulare, ma essere lontana in quell’occasione mi ha fatto stare peggio”.



La Smith poi ha aggiunto: “Ora sto bene e ho sconfitto la malattia con il sorriso, grazie all’amore di mio marito e alla mia più grande passione la danza”. E per trasmettere meglio questo messaggio Carolyn Smith ha organizzato un flashmob danzante in piazza per incentivare le persone a lottare contro il cancro. Un’iniziativa replicata anche in puntata con tantissimi ballerini di latino americano che si sono esibiti con lei e con Barbara D’Urso in studio. La giudice di “Ballando con le stelle” ha poi invitato Barbara: “D’accordo con Milly Carlucci, ti invitiamo ufficialmente nel programma per fare una notte vip nella nostra trasmissione”. Ma la conduttrice risponde: “Piersilvio Berlusconi sta svenendo. Ma se mi danno il permesso verrò volentieri”.