Brazzers House, l'esplosiva Romi Rain vince il Grande Fratello del porno

15:06 - La versione hard del Grande Fratello ha il suo vincitore. Dopo due mesi nella casa a luci rosse, l'attrice Romi Rain, statunitense di 27 anni, ha vinto la prima edizione di "Brazzers House", il reality promosso dal noto sito porno Brazzers.com, riservato alle star del settore. Per la Rain, sbarcata nel mondo dell'hard solo tre anni fa, si tratta di una vittoria a sorpresa, un successo che le ha regalato 10 mila dollari e tanta popolarità.

A metà strada tra reality e talent, il programma, disponibile a pagamento in 10 episodi sul network di Brazzers, ha coinvolto dieci tra le personalità più conosciute del cinema hard.



Le concorrenti erano divise in due squadre capitanate da Nikki Benz, bionda e superhot attrice ucraina naturalizzata canadese, da una parte, e da Keiran Lee, il Rocco Siffredi anglosassone, dall'altra.



A gareggiare per il team Benz c'erano Alektra Blue, Dani Daniels, Gianna Nicole, Kayla Kayden e Kaylani Lei. Nel team di Lee c'erano invece Tory Lane, Phoenix Marie, Ava Addams, Missy Martinez e la vincitrice dello show Romi Rain.