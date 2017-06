Bella Thorne è cresciuta e sui social si scatena... con scatti hot

In slip e nude look Bella Thorne osa sui social con scatti bollenti e, dopo gli snapchat in cui condivide la sua prima ceretta all'inguine, rieccola più sexy che mai. L'ex stellina Disney, diventata celebre come protagonista della serie tv "A Tutto ritmo", ha proprio deciso di "smettere" i panni della ragazzina e di entrare nel mondo degli adulti. Parola d'ordine scandalizzare e sedurre sulla scia delle sue giovani colleghe Miley Cyrus e Selena Gomez.

Classe 1997 e protagonista del nuovo teen drama "Famous in Love" Bella è seguitissima sui social (15,2 milioni di follower su Instagram) e sembra sapere cosa vuole: visibilità... anche e soprattutto nel mondo dei “grandi”. E se il mezzo più veloce ed efficace è la provocazione hot sui social network, lei non si tira indietro. Di recente la giovane attrice ha dichiarato in un'intervista di aver incontrato molte difficoltà a trovare altri ruoli dopo la fine di "A Tutto Ritmo", la serie di Diney Channel, che l'ha resa famosa: "Per loro ero solo un'attrice Disney". E allora cosa c'è di meglio per scrollarsi di dosso le etichette e attirare l'attenzione, se non un po' di scatti super sexy e qualche video bollente?