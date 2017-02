Bella Thorne, per la stellina Disney un bikini esplosivo in Messico

Bikini mozzafiato per Bella Thorne, la stellina Disney famosa per la sit-com "A tutto ritmo", che dal Messico ha condiviso uno scatto sexy e malizioso. L'attrice ha deciso di celebrare il Presidents' Day (festività americana in onore della nascita di George Washington) sulla spiaggia in compagnia di alcune amiche, sfoggiando la sua nuova chioma turchina in tinta con il due pezzi.