Beautiful, svelato il segreto di Maya: in passato era un uomo

12:10 - La rivelazione del segreto di Maya scuote "Beautiful". Nell'episodio speciale della soap opera di Canale 5, in onda lunedì 22 giugno, alle ore 13.40, Nicole, la sorella del personaggio interpretato da Karla Mosley, svelerà lo scheletro nell'armadio della compagna di Rick: Maya in passato è stata Myron, un uomo. Una clamorosa novità, che si potrà commentare in diretta con l’hashtag #ilsegretodimaya lanciato per l'occasione dall‘account social_mediaset.

Con la rivelazione del passato di Maya, Beautiful diventa la prima soap opera al mondo a trattare il tema del cambiamento di sesso. Una scelta storica, come quella di inserire nel cast il primo attore maschile transgender della tv, Scott Turner Schofield, ingaggiato per interpretare il personaggio di Nick, transgender, amico e confidente di Maya.



Per occuparsi al meglio dell’argomento, l’intero staff di Beautiful ha collaborato con l’associazione GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) che si batte per l’eguaglianza di diritti e dignità in USA.



"Si parla di rispetto nei confronti dell’unicità e delle differenze tra persone - ha detto il produttore e capo sceneggiatore della serie, Bradley Bell - Alla fine, ciò che vogliamo è essere amati, e per amare qualcuno devi prima amare te stesso. Se sei transgender, gay, eterosessuale, non ha importanza – ha proseguito - Si tratta di trovare l’amore. Questa è una storia d’amore".



"E’ difficile quando per tutta la vita ti sei vergognato di esistere e hai dovuto nasconderti. E’ una sfida rendersi vulnerabili e dire 'Si, questo è ciò che sono' - ha dichiarato Karla Mosley - Hollywood ha l’opportunità di essere pioniere e aprire il cuore delle persone ai trans.”