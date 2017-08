Attacco hacker a Hbo, rubati i nuovi episodi di Game of Thrones

Il canale americano Hbo ha subito un attacco hacker: rubati 1,5 terabyte di materiale. Si tratta di copioni e di episodi ancora inediti della serie Tv "Game of Thrones" e altre produzioni tra cui la serie Ballers e Room 104, che sarebbero già state diffuse online. Secondo Entertainment Weekly gli hacker avrebbero minacciato di diffondere altro materiale nei prossimi giorni. L'attacco è stato confermato dall'amministratore delegato del gruppo Richard Piepler, in una email ai dipendenti del gruppo di proprietà di Time Warner. Un atto che "disturba, inquietante, preoccupante", ha scritto.

L'attaccoHbo non ha voluto diffondere i dettagli del furto e nemmeno dire se sono stati rubati dati personali degli impiegati. Secondo quando scrive Entertainment Weekly, che per primo ha dato la notizia, online ci sarebbero gli episodi di Ballers e Room 104 e il copione di un episodio inedito di Game of Thrones. Il gruppo di hacker che si dice responsabile dell'attacco ha inviato i dettagli dell'azione a alcuni media, parlando del più "grande colpo dell'era del cyberspazio".