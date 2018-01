Ascolti radiofonici: RadioMediaset si conferma gruppo leader del 2017

"I risultati annuali sono perfettamente in linea con le nostre aspettative. Sapevamo che la messa a punto di un nuovo impianto di ricerca che consegni un'indagine efficace per editori e mercato necessita di tempo e impegno – dice Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset -. Il fatto di essere stati obbligati a eliminare il primo trimestre dal totale anno sicuramente non ha avvantaggiato le radio di programmi. Nel complesso tuttavia il nostro Gruppo conferma lo stato di assoluta salute delle nostre quattro emittenti e il primato di ascolto con ottime performance sia nel giorno medio (+11%) sia nei 7 gg (+12%). Detto questo - conclude - il nostro interesse è rivolto alla implementazione della ricerca e il 2017 è per noi solo il punto di partenza".