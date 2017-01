Miss Piggy e Kermit pazzi per il royal baby

foto Da video Correlati I Muppets, boss in "Birdwalk" Empire 14:30 - Tutto il mondo si congratula con la coppia reale William e Kate per la nascita del royal baby e neppure i Muppets sono da meno. Gli animatori di Kermit e Miss Piggy, i più famosi pupazzi d'oltremanica, hanno addirittura interrotto le riprese di "Muppets most wanted" per registrare un messaggio di auguri ai neo-genitori: "Dai Muppets e da chiunque stia girando il nuovo film, congratulazioni!" - Tutto il mondo si congratula con la coppia reale William e Kate pere neppure isono da meno. Gli animatori di Kermit e Miss Piggy, i più famosi pupazzi d'oltremanica, hanno addirittura interrotto le riprese di "Muppets most wanted" perai neo-genitori: "Dai Muppets e da chiunque stia girando il nuovo film, congratulazioni!"

La nascita dell'erede stuzzica l'istinto materno di Miss Piggy: "Mi fa venire voglia di avere un bimbo reale anch'io... non vorresti sentire il tic tac dei piedini del girino?". Di tutt'altra idea il compagno Kermit, che chiude subito la questione: "I girini non hanno piedini".



"Muppets most wanted", che uscirà nella primavera del 2014, si propone come il sequel del primo film "The Muppets".