Antonio Maggio, re al Music Summer Festival

Big della musica al Music Summer Festival 18:08 - Antonio Maggio, già vincitore della categoria Giovani al Festival di Sanremo, ha trionfato alla terza puntata del Music Summer Festival - Tezenis Live con "Anche il tempo può aspettare". Clementino si è aggiudicato la prima vittoria e Greta la seconda. Sul palco si sono alternati i Big come Gianna Nannini, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Moreno, Neffa, Emis Killa e Annalisa. , già vincitore della categoria Giovani al Festival di Sanremo, ha trionfato alla terza puntata delcon "".si è aggiudicato la prima vittoria ela seconda. Sul palco si sono alternati i Big come

I Giovani in gara della terza puntata erano Greta, Antonio Maggio, Paolo Simoni, Clementino, Renzo Rubino e Andrea Nardinocchi. Al "Music Summer Festival - Tezenis Live" è 'la musica che vota la musica': i brani dei giovani artisti in gara infatti, sono votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore.



Durante ognuna delle puntate è stato annunciato il vincitore di tappa mentre alla quarta puntata verrà decretato il vincitore finale della prima edizione della rassegna musicale. "Music Summer Festival - Tezenis Live", con la regia di Roberto Cenci, fa rivivere le emozioni degli indimenticabili Un disco per l’estate e Festivalbar, che per decenni sono stati un appuntamento fisso nell’estate italiana.