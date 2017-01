Pier Silvio Berlusconi: "Ecco le novità dell'autunno con le notizie, Infinity e All21"

"Sul mondo dei media si è abbattuto un vero e proprio tsunami - continua Pier Silvio Berlusconi -. In Italia c'è stata una crisi degli investimenti che ha portato in due anni ad una perdita di due miliardi e mezzo di euro. Mediaset ha reagito con coraggio, mettendo tutto in discussione. C'è stato un lavoro enorme per rendere una macchina più snella, efficiente, senza intaccare la qualità. Oggi proponiamo un nuovo modello di tv con prodotti unici per il pubblico di Canale 5, Italia 1 e Retequattro. Aumentiamo la quantità di informazione, fiction e intrattenimento. Saranno impiegati due miliardi di euro per autproduzioni di alta qualità. Il mercato chiede una comunicazione che sia efficiente e che attraversi le Reti generaliste, i canali tematici e Internet. Siamo pronti per fare un passo avanti". Sulla raccolta pubblicitaria il vicepresidente di Mediaset conclude: "Fino ad aprile è stata in linea con i primi tre mesi dell'anno, a maggio e giugno è andata un po' meglio, a luglio per la prima volta dopo circa 24 mesi torna ad avere un più davanti. Anche agosto ci sta dando segnali positivi".



Premium Infinity, la nuova frontiera Pay Tv - Dopo il successo di Premium Play che ha raggiunto un milione e mezzo di utenti con 45 milioni di contenuti visti in un tempo medio di 78 minuti, ecco che arriva la novità Infinity. Da dicembre ben 5mila film saranno offerti senza i classici vincoli della pay tv. La disponibilità sarà su tutti i device e dunque tv, pc, tablet, game console e XBox. L'offerta di Premium è ricca di serie tv ma anche di film in prima tv da "L'uomo d'acciaio" a "Les Miserables". Per il grande calcio in esclusiva le qualificazioni dell’Argentina al Mondiale del 2014 e le amichevoli pre-campionato del Milan (il Napoli solo pay-per view).



Autunno ricco e di qualità su Canale 5, Italia 1 e Retequattro - La stagione televisiva di Canale 5 punta alla qualità. Per la musica sarà trasmesso in diretta il 7 e l'8 ottobre "Gianni Morandi - Live in Arena". Quattro appuntamenti in prima serata con la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo in "Ammutta Muddica". Al via la quarta edizione di "Io Canto" con tante novità e il ritorno di "Italia's Got Talent". Infine un nuovo show pensato dal gruppo de "Le Iene", dai contenuti e dal titolo top secret. Nuove fiction con Sabrina Ferilli e Virna Lisi in "Baciamo le mani", Gabriel Garko in "Rodolfo Valentino - La Leggenda", Alessandra Mastronardi in "Romeo e Giulietta" mentre Raoul Bova con Vanessa Incontrada sono protagonisti di "Angeli - Una storia d'amore". Nuovi episodi per "Il Tredicesimo Apostolo 2", "Squadra Antimafia 5" e "Le tre rose di Eva 2". Retequattro diventa polo dell'informazione Mediaset con "Quarto Grado", "Quinta Colonna" e "Terra!". Grandi novità su Italia 1 con "Zelig One", "Lucignolo 2.0" che si occuperà di inchieste e "Buona la prima", la terza edizione della sit-show con Ale&Franz. In anteprima assoluta sulla Rete giovane Mediaset sarà trasmessa la serie evento "Hannibal".



Tante sorprese su Mediaset Italia 1 e La5 - Tra le grandi novità di La5 c'è "Fashion Factory" condotto da Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Un programma che mette al centro le squadre che si combattono a suon di moda e stile. Torna Emanuela Folliero in "Il meglio di me" e anche "Vite in apnea" sulla dura vita dei nuotatori, dopo il successo delle ultime settimane. Per Italia 1 confermati "Brat Camp" e "Scuola Zoo" mentre arrivano "Le Iene Spin Off", "Face Off" e "Mind Control With Derren Brown".



Investimenti sull'informazione Web con Tgcom24 - Uno degli obbiettivi di Pier Silvio Berlusconi e di tutto il Gruppo Mediaset è quello di rafforzare ancora di più l'informazione sul Web. C'è una forte richiesta pubblicitaria in questo settore e il flusso dei contatti giornalieri aumenta di mese in mese. "Rispetto allo scorso anno c'è un 50% di raccolta pubblicitaria in più sul sito che ha un brand molto forte ed è la punta dell'iceberg dell'informazione Web", rivela il vicepresidente Mediaset. Continua anche l'attività televisiva con qualche novità: la rubrica "Fatti e misfatti" con Paolo Liguori dal lunedì al venerdì alle 13. Toni Capuozzo - il sabato e la domenica alle 20 - in "Mezzi Toni" per analizzare fatti e vicende accaduti in Italia e all'estero. "La giornata" di Alessandro Banfi ricapitola i fatti salienti sotto punti di vista spesso imprevedibili dal lunedì al venerdì alle 20. Infine in "Dolce Vita" Antonello Sarno, ogni sabato alle 10.45, presenta il meglio del gossip, il mondo del cinema e la vita delle star.



Il ritorno di Piero Chiambretti - Il mattatore della serata della presentazione dei palinsesti Mediaset è stato Piero Chiambretti che ha confermato il suo ritorno su Italia 1 con due progetti che si stanno valutando in queste settimane. Il primo è un vero e proprio programma on the road in giro per l'Italia dal titolo provvisorio "Testate", definito dallo stesso conduttore "ambizioso e proibitivo per i costi". Il secondo programma, invece, è in studio e in qualche modo evocherà "Markette" ma con molte novità.



A gennaio torna il "Grande Fratello" - Tra le anticipazioni per il 2014, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha confermato la ripresa del "Grande Fratello". Il reality show sarà condotto da Alessia Marcuzzi e "avrà un cast forte. Vogliamo personalità forti e per questo già da settimane si sono messi in moto sia la produzione Endemol che Canale 5. Vogliamo anche tornare alle origini con la durata di cento giorni secchi".

Andrea Conti