Biagio Antonacci, la sua "Vita da palco"

Biagio: "Scappare con una 20enne? Naturale" 16:03 - Biagio Antonacci protagonista su Canale 5 domenica 16 giugno. Alle 22.55 andrà in onda lo speciale inedito "Biagio Antonacci - Vita da palco", un documentario esclusivo girato il 21 e 22 gennaio al Forum di Assago. Un'occasione unica per scoprire tutto quello che sta dietro un concerto: backstage, sound check, pre-show, attimi di relax e di concentrazione, incontri e saluti con fan, amici e colleghi.

Un documento televisivo che porterà tutti oltre le transenne del parterre, direttamente nel camerino di Biagio, della band, nei passaggi del retropalco, consentendo di vivere l'atmosfera e l'attesa che precedono l’uscita dell’artista sul palco.



Quelle di Assago sono state le due ultime tappe di un trionfale tour invernale nei palasport, caratterizzato da 46 sold out in oltre 30 città italiane.



Lo speciale sarà caratterizzato anche dai grandi successi del cantautore, da quelli degli esordi, ormai diventati veri e propri cult, a quelli tratti dell'ultimo CD "Sapessi dire no", album dallo straordinario successo. Nel 2012 è stato per ben 12 settimane al primo posto in classifica FIMI. A febbraio, ha segnato il debutto discografico del cantautore negli USA e il suo debutto "live" a New York con due concerti "sold out" il 27 e 28 maggio.