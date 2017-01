Moreno Donadoni: "Con Amici e il rap morbido ho conquistato mia mamma"

foto Ufficio Stampa Fascino Correlati L'intervista a Tgcom24: "Così ho conquistato mamma"

Il trionfo di Moreno ad "Amici" 10:02 - "La novità", proprio come il titolo di una sua canzone, ha vinto ad "Amici". il 24enne Greta all'ultimo scontro. Una conquista dopo anni di lavoro, sacrifici: "Sono riuscito a conquistare mamma che mi ha chiesto scusa", ha detto a Tgcom24 subito dopo la vittoria. Il rapper ha vinto anche il Premio della critica ed è secondo nella classifica degli album più venduti con "Stecca". - "La novità", proprio come il titolo di una sua canzone, ha vinto ad "Amici". il 24enne Moreno Donadoni ha trionfato su all'ultimo scontro. Una conquista dopo anni di lavoro, sacrifici: "Sono riuscito a conquistare mamma che mi ha chiesto scusa", ha dettosubito dopo la vittoria. Il rapper ha vinto anche il Premio della critica ed è secondo nella classifica degli album più venduti con "Stecca".

Hai faticato tanto per diventare rapper?

Il confronto con i miei genitori è stato abbastanza duro quando ho comunicato loro che volevo far musica. "Non si campa di sola aria nella vita" mi dicevano.



Ma prima cosa facevi?

Ho fatto per sei anni il parrucchiere ma non ero un granché. Ad un certo punto ho detto basta se no rischiavo di tagliare l'orecchio a un cliente! (ride, ndr). Vedevo il mio capo che era bravissimo ma io ero sempre un gradino sotto. Non riuscivo a fare il salto di qualità perciò ho deciso di dedicarmi solamente alla musica.



Insomma tutta la tua vita è cambiata, come?

Ho vinto diversi campionati di freestyle e ho partecipato anche a Mtv Spit. Ma quando arrivavo a casa speravo che i miei mi considerassero un po' di più e invece mi chiedevano 'E' cambiato qualcosa?'. Così un pomeriggio ho deciso di partecipare ad 'Amici'.



Sei stato criticato dai tuoi colleghi?

Massì chi se ne frega. Massimo rispetto per tutti. Io ho partecipato per tentare la fortuna. Ho vinto una sfida e sono entrato. Ho fatto un percorso bellissimo e l'altro giorno mia madre mi ha chiesto scusa. Credo che sia molto bello questo gesto.



Durante la finale quando hai cantato "'O sole mio" ti sei commosso. Come mai?

Ho scritto la parte rap pensando a mio padre che viene da Napoli. Quando sono nato mi ha fatto costruire la culla coi colori del Napoli e poi sono diventato juventino! Io e lui forse perché siamo molto simili ci siamo scontrati spesso. Mi sono commosso anche perché l'incontro del rap con la lirica temevo potesse venire una cosa schifosa e invece la risposta del pubblico è stata straordinaria grazie anche al fantastico soprano Daniela Dessì.



Come definiresti il tuo rap?

Rap morbido. Dico poche parolacce ma racconto quello che vedo. Non sono incaz... col mondo e non voglio dipingere il futuro più nero di quello che è. Ho una visione ottimista della vita e ognuno di noi deve e può essere artefice del proprio successo.



C'era un grande feeling con Greta sul palco durante l'ultima sfida. Cosa pensi di lei?

Le voglio un sacco di bene e la riempio di baci. E' una ragazza insicura che però è cresciuta un sacco da quando è dentro 'Amici'. E' veramente una bella persona, abbiamo duettato spesso divertendoci un sacco. Durante la finale volevamo duettare ma non si poteva purtroppo! (Ride, ndr).

Andrea Conti