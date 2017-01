Semifinale "Amici": Pasquale eliminato e la finale sarà tra Moreno, Verdiana, Greta e Nicolò

- Per un soffio il ballerinonon è riuscito ad conquistare un posto per la finalissima di "" che andrà in onda il primo giugno in diretta su Canale 5. Dunque sarannoa gareggiare l'uno contro l'altro per il vincitore di categoria canto e uno assoluto. Nicolò con l'uscita di Pasquale , di diritto, è il vincitore della categoria danza. Per l'ultima puntata tornerà anche

Dunque uno dei ballerini più amati di questa edizione non ce l'ha fatta. Entrato tra gli ultimi grazie al concorso Fanta, Pasquale piano piano è riuscito a conquistare il cuore del pubblico di "Amici" grazie alla sua educazione e simpatia. E' Nicolò, il ballerino di danza classica, a vincere il premio di categoria danza e per lui continua anche la corsa verso la finalissima.Durante la semifinale non sono mancati i duetti da "" di Moreno con, contenuto nel cd primo in classifica del giovane rapper di "Amici" dal titolo "". Un brano che ha coinvolto il pubblico il studio e che si candida a tormentone estivo. Poi Verdiana conha eseguito "Vorrei incontrarti tra cent'anni" e "" in omaggio a. Emma e Greta hanno cantato insieme "" mentre Verdiana con iin "".Insomma adesso la lotta tra i cantanti è a tre per la categoria canto: Moreno, Greta e Verdiana. Per ora, dal sondaggio ancora in corso di Tgcom24 , Verdiana è in testa alle preferenze anche come vincitore assoluto ormai da diverse settimane. La cantante è certamente dotata di potenza vocale ma a volte eccede e non dosa bene le sue potenzialità, risultando spesso eccessiva nei vocalizzi. Nonostante tutto Verdiana, che ha pubblicato da poco il suo primo album "Lontano dagli occhi" , è amatissima dal pubblico. La spunterà lei o ci sarà una sorpresa dell'ultimo minuto? La parola al televoto e alla diretta del primo giugno.- "Amici", in onda eccezionalmente domenica 26 maggio, è cresciuto negli ascolti e si è aggiudicato il miglior risultato della serata battendo la concorrenza delle Reti Rai. Con 5.302.000 telespettatori pari al 23.85% di share, il talent permette come sempre a Canale 5 di aggiudicarsi la prima (fascia Canale 5: 17.48% di share) e la seconda serata (fascia Canale 5: 25% di share). Sul target commerciale 15-64 anni "Amici" svetta al 26% di share.